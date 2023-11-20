Ardahan'da sokak köpekleri maça girdi! Saha karıştı, futbolcular ve hakemler şaştı kaldı!

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Serhat Ardahanspor, sahasında Rize Özel İdarespor'u konuk etti.
Ardahan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 15'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen 2 sokak köpeği girdi.
Maçın hakemi köpeğin sahaya girmesiyle maçı durdurdu.
Hakem, köpeklerin çıkarılmasını istedi. Saha görevlileri ve futbolculara zor anlar yaşatan 2 köpek, bir süre sahada sağa sola kaçıştı.
Geldikleri kapıdan çıktılar
Sahada yaklaşık 5 dakika kalan 2 köpek daha sonra geldikleri kapıdan çıkarak gitti.
Köpeklerin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü. Karşılaşma Serhat Ardahanspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) & Ensonhaber