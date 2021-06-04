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Ardıç isminin anlamı nedir, Ardıç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ardıç ismi; ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Ardıç isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ardıç isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ardıç isminin anlamı nedir, Ardıç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ardıç isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ardıç ismi ne demek, Ardıç ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ardıç isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ardıç İsminin anlamı nedir? TDK Ardıç anlamı:

Ardıç ismi TDK'da servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık olarak tanımlanmaktadır.

Ardıç İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ardıç ismi Kuran'da geçmemektedir. 

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Ardıç isminin kökeni:

Ardıç ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 191 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Ardıç isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ardıç isminin rengi:

Nar

Ardıç ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Ardıç isminin Harf Analizi Nedir ?

Ardıçismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

R: Akıllı, lider, sert

D: Üstün güçler, güçlü

I: Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ç: Canlı, arkadaş canlısı

Ardıç isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ardıç ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

R: 21

D: 5

I: 11

Ç: 4

= 42 Ardıç İsminin Numeroloji Toplamı 42’dir.

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Ardıç isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ardıç ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ardıç isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1R: 9D: 4I: 9Ç: 3 = 26

2 6= 8Kader sayısıdır

Ardıç isminin 8kader sayısına göre kişilik özellikleri

8– Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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