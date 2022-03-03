Ardıç Otu ne demek, TDK'ya göre Ardıç Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ardıç otu ne demek? Ardıç otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ardıç otu kelimesi. Peki ardıç otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ardıç otu nedir, ardıç otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARDIÇ OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ardıç otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ardıç otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ardıç ağacının küçük bitkisi

