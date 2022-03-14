Ardıl Görüntü ne demek, TDK'ya göre Ardıl Görüntü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ardıl görüntü ne demek? Ardıl görüntü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ardıl görüntü kelimesi. Peki ardıl görüntü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ardıl görüntü nedir, ardıl görüntü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARDIL GÖRÜNTÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ardıl görüntü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ardıl görüntü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ardışık görüntü

