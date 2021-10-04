Ardıllık ne demek, TDK'ya göre Ardıllık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ardıllık ne demek? Ardıllık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ardıllık kelimesi. Peki ardıllık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ardıllık nedir, ardıllık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ardıllık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ardıllık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ARDILLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ardıllık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ardıllık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ardıl olma durumu

