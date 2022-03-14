Ardında Oscar ödülünü bıraktı! Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!
Oscar ödüllü ünlü aktör William Hurt hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Wil paylaştı.
İlk oyunculuk deneyimlerinde genellikle sessiz bir entelektüel rolleri canlandıran, ancak daha sonra bilim kurgu ve Marvel filmlerinde oyunculuğa sert dönüşler yapan Örümcek Kadının Öpücüğü Oscar ödüllü William Hurt , 72. doğum gününden bir hafta önce hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Hurt'un oğlu Wil duyurdu. Mayıs 2018'de, Hurt'un kemiğe yayılmış terminal prostat kanserine yakalandığı öğrenildi.
Oğlu Wil paylaştığı mesajda, “Hurt ailesinin, sevgili babası ve Oscar ödüllü aktör William Hurt, 72. doğum gününden bir hafta önce vefatının yasını tutuyoruz. Aile arasında, doğal sebeplerden dolayı barış içinde öldü. Aile şu anda mahremiyet talep ediyor.” ifadelerine yer verdi.
Hurt, 1980'lerin ortalarında Örümcek Kadının Öpücüğü (1985) ile art arda üç En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı elde etti - ayrıca BAFTA'larda ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı - Children of a Lesser God (1986) ve Broadcast Haber (1987). Daha sonra A History of Violence için Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar adayı oldu