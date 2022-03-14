Ardında Oscar ödülünü bıraktı! Ünlü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti!

İlk oyunculuk deneyimlerinde genellikle sessiz bir entelektüel rolleri canlandıran, ancak daha sonra bilim kurgu ve Marvel filmlerinde oyunculuğa sert dönüşler yapan Örümcek Kadının Öpücüğü Oscar ödüllü William Hurt , 72. doğum gününden bir hafta önce hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Hurt'un oğlu Wil duyurdu. Mayıs 2018'de, Hurt'un kemiğe yayılmış terminal prostat kanserine yakalandığı öğrenildi.

Oğlu Wil paylaştığı mesajda, “Hurt ailesinin, sevgili babası ve Oscar ödüllü aktör William Hurt, 72. doğum gününden bir hafta önce vefatının yasını tutuyoruz. Aile arasında, doğal sebeplerden dolayı barış içinde öldü. Aile şu anda mahremiyet talep ediyor.” ifadelerine yer verdi.