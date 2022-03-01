AREA Araştırma'nın son seçim anketi taşları yerinden oynatacak! Partilerin oy oranı belli ama Kararsızlar partisi her şeyi değiştirecek
AREA Araştırma'nın son seçim anketi taşları yerinden oynatacak! Partilerin oy oranı belli ama Kararsızlar partisi her şeyi değiştirecek
AREA Araştırma'nın Şubat ayına anketinde vatandaşlara "Bugün milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. Ankete katılan vatandaşların yüzde 33,1'i AK Parti'ye oy vereceklerini ifade etti, ankete katılan kararsızların oyunun yüzde 18,1 olması ise dikkat çekti.