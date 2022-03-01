AREA Araştırma'nın son seçim anketi taşları yerinden oynatacak! Partilerin oy oranı belli ama Kararsızlar partisi her şeyi değiştirecek AREA Araştırma'nın Şubat ayına anketinde vatandaşlara "Bugün milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. Ankete katılan vatandaşların yüzde 33,1'i AK Parti'ye oy vereceklerini ifade etti, ankete katılan kararsızların oyunun yüzde 18,1 olması ise dikkat çekti.

1 7 Türkiye'de siyaset 2023 yılında yapılacak seçimleri konuşmaya devam ederken kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda AREA Araştırma, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Şubat 2022" çalışmasını gerçekleştirdi.