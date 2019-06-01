2019 yılında Başbakanlık kararı ile bayram tatili 9 gün olduğu belirlendi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasına müteakiben vatandaşlar tatilde nereye gideceklerinin planlarını yapmaya başladı. Tatil yerleri gibi noterlerin durumu da bayramdan önce araştırılıyor. Arefe günü noterler açık mı? 3 Haziran noter çalışma saatleri 2019 gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte o soruların cevapları....

Mübarek Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce çalışanı bayram tatili heyecanı sardı. 2019 yılında Başbakanlık kararı ile bayram tatili 9 gün oldu. Hal böyle olunca tatil planları çoktan netleşti. Peki 9 günlük bayram tatilinde bankalar, noterler, PTT ve noter şubeleri de tatil olacak mı, bankalar hangi gün açık olacak, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık olacak?

Özellikle her gün milyonlarca kişinin kullandığı bankalar, PTT merkezleri, Eczaneler ve Hastanelerin Ramazan Bayramı Arefesinde çalışma durumları merak ediliyor.

3 HAZİRAN NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Bayramın hem hafta içine denk gelmesi hemde resmi bayram tatili olmasından dolayı kapalı olacak kurumlarda özellikle arefe günü açık olup olmayacakları merak ediliyor. Arefe günü (3 Haziran 2019 Pazartesi) bankalar, PTT’ler, noterler öğlene kadar açık olacak. 12:30'a kadar işlemler yapılabilecek, öğleden sonra resmi tatile girecek.

Noter nedir ?

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noter Ne iş Yapar ?

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

-Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

-Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

Noter Mesleğini Yapmayı Düşünen Kişilerin Özellikleri Nasıl Olmalı ?

Bu mesleği yapacak kişilerin, yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, yasal değişiklikleri izleyebilen, insanlarla iletişim kurmayı ve onlara yardım etmeyi seven kişiler olması gerekir. Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Noterlik dairelerinde günlük

çalışma saatleri o yerdeki diğer resmi dairelerle aynıdır. Ancak, vasiyetname tanzim ve tasdiki

veya gecikmesinde zarar görülecekse tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde noterlik

işlemleri yapabilirler.

Nasıl Noter Olunur ?

Mesleğin eğitimi Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır.Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar Noterlik Belgesi alırlar.

Noterler Nerede Çalışabilir ?

Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki işlerini görmeye yetkili olmak üzere Adalet Bakanlığınca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir.

Noter Maaşları Ne Kadar ?

Aldıkları ücretler yaptıkları işlemlere göre şekillense de alınan ücretler genel olarak 5 bin liradan başlamakta, çalışılan bölge ya da şehre göre işlem sayısı artıp azalacağından dolayı alınan ücretler 5 bin liranın altına düşebildiği gibi üstüne de çıkabilmektedir.

NOTERLİK TARİHÇESİ

Osmanlı İmparatorluğunda resmiyet kazandırılmak-belgelendirilmek istenen işlemleri kadılar veya naipler (kadıların görevlendirdikleri kişiler) yaparlardı. Bu işlemlerde İslami hukuk kuralları- şer’i ahkam- uygulanırdı.

Osmanlı İmparatorluğunda batılılaşma hareketlerinin başlaması, 1893 Gülhane Hattı Hümayunu’nun okunması Fransız Ticaret kanununun iktisabi suretiyle 1849 da Kara Ticaret kanunu, 1863 tarihinde ise Deniz Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş, 1860 tarihinde ise Ticaret mahkemeleri kurulmuştur. O tarihlere kadar kadı ve naipleri tarafından yürütülmekte olan hukuki işlemlerin belgelendirilmesi işlerine yeni bir düzen getirilmesi düşünülmüş ve 1868 yılında yürürlüğe giren Ticaret ve Deavi Kalemi Nizamnamesi ile ticari işlemlerin belgelendirilmesi işlemlerinin islahı yoluna gidilmiş ve bu konuda yetkili merci belirlenmiştir. Bu nizamname ile ticari sözleşme, kefaletname, vekaletname, protesto vesair evrakın düzenlenmesi ile Deavi Kalemi görevlendirilmiştir. Bu ülkemizde Noterlik müessesesinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilir.

Toplumsal hayatın gerekleri bu konuda yeni gereksinmeleri ortaya çıkarınca 1879 yılında Fransız Noterlik Kanunu esas alınarak “Mukavelat Muharrirleri Nizamnamesi” yürürlüğe konulmuş, böylece görevlilerinin Adliye Nezareti tarafından imtihan sonucu atandığı ayrı bir birim, düzenleme, onaylama ve belgeleme işleri ile görevlendirilmiştir.

Noterlik Müessesesinin nüvesini teşkil eden bu nizamname 15 Ekim 1913 tarihinde “Katibi Adil Kanunu Müvakkatı”nın yürürlüğe girmesine kadar 34 yıl yürürlükte kalmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra adli reformla 1926 yılında başlanmış, 1938 yılında İsviçre Neuchatel ve Kantonları ile Avusturya Noterlik Kanunlarından yararlanarak 3456 sayılı Noterlik Kanunu çıkarılmıştır.

5 Mayıs 1972’de yürürlüğe giren 1512 sayılı Kanun ile Noterlik mesleği son şeklini almıştır.

1512 Sayılı Noterlik Kanunu 18/01/1972 tarihinde T.B.M.M.’de kabul edilerek 05/02/1972 tarihli resmi gazetede ilan edilip, 05/05/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 yıllık bir geçmişi vardır. 1512 sayılı Noterlik Kanunu çıkış zamanına göre çağımızın en iyi, en ileri, memleketimizin ihtiyaçlarına ve şartlarına en uygun kanunlardan birisi olduğu yaptığımız araştırmalardan anlaşılmaktadır. Noterliği bir meslek ve kariyer haline getirmiştir. Noterlik Türkiye’nin en itibarlı ve güvenilir mesleği haline gelmiştir. Hizmeti geçen, kanunu hazırlayan bütün ilgililere burada teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunmayı bir görev biliriz.

Bu süre zarfında Noterlik Kanununda birkaç değişiklik dışında önemli değişiklik yapılmamıştır. 1512 sayılı Noterlik Kanununda 19/02/1980 tarih ve 2258 kanun nosu ile keza 14/02/1984 tarih 2980 kanun nosu ile ve nihayet 16/11/1989 tarih ve 3588 kanun nosu ile, üç defa değişiklik yapılmıştır. 1972 yılında 372 kişi olan Noter adedi, bugün 1192 kişiye ulaşmıştır.

27 yıllık bu süre içinde Türkiye Noterleri büyük deneyim kazanmışlardır. Bu arada gerek Latin Noterler Birliği ve gerekse Avrupa Noterleri ile bir çok kurulda ve konuda temasta bulunmuşlardır. Bugün Latin Noterler Birliği İcra Komitesinde bir, Daimi Konseyinde de bir üyemiz bulunmaktadır. Avrupa Birliğine girmek için yoğun talebimiz olan bu dönemde Noterlik Kanununda Avrupa standartlarına uyum sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

1512 sayılı Kanunun 27 yıllık bir uygulaması bulunmaktadır. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noter Odası sayısı da 17 ye ulaşmıştır.