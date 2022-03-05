Argaçlama ne demek, TDK'ya göre Argaçlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Argaçlama ne demek? Argaçlama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi argaçlama kelimesi. Peki argaçlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre argaçlama nedir, argaçlama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARGAÇLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Argaçlama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre argaçlama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atkılama

