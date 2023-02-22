Argyris Darelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argyris Darelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Argyris Darelas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Argyris Darelas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Argyris Darelas 16 Ekim 2003 tarihinde Alexandroupoli şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αργύρης Δαρέλας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Argyris Darelas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Argyris Darelas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Argyris Darelas'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Argyris Darelas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Argyris Darelas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Argyris Darelas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Argyris Darelas şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.
Argyris Darelas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.