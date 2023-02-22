Argyris Darelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argyris Darelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Argyris Darelas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Argyris Darelas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.