Argyris Kampetsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Argyris Kampetsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Argyris Kampetsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Argyris Kampetsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Argyris Kampetsis 6 Mayıs 1999 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αργύρης Καμπετσής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Argyris Kampetsis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Argyris Kampetsis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 22 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Argyris Kampetsis'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Argyris Kampetsis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/argiris_kampetsis/

http://www.facebook.com/kampetsis27/

Argyris Kampetsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Argyris Kampetsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Argyris Kampetsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Argyris Kampetsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund II

22 Ağustos 2018 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2022 yılında Panathinaikos

Argyris Kampetsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Argyris Kampetsis şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Argyris Kampetsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen, Olympiakos Piräus

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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