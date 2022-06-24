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  3. Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Her derde deva olan arı sütünün fiyatını duyanlar hayrete düşüyor. Satıcısı ise paraya para demiyor.

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Koronavirüs salgını döneminde arı ürünleri ve özellikle arı sütüne çok fazla talep olması nedeniyle arı sütü üretiminin de arttığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür, talepler dolayısıyla vakti müsait olan ve uğraşmayı seven arıcıların arı sütü üretmeye başladığını söyledi.

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DE TÜKETİYOR"

Rahime Gür, arı sütünün ilaç ve kozmetik sektöründe kullanıldığını aynı zamanda kanser hastalığının tedavisinde vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığını söyledi.

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Gür, arı sütünün zahmetli bir uğraş sonucu elde edildiğini söyleyerek, “Arı sütü üretimini pandemi döneminde başladım. Gelen talepler üzerine devam ediyoruz. Zahmetli bir iş ama uğraşmayı sevenler için güzel ve oldukça bereketli bir iş. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektörünün yanında sağlık için tüketiliyor. Vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve kanser hastalığına etkili yararı olması nedeniyle vücut direndi düşük olanlar şifa için tüketiyor. Bunun yanında çocuğu olmayan çiftler de çocuk sahibi olabilmek amacıyla tüketiyor” ifadelerini kullandı.

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

Arı sütünün fiyatı dudak uçuklatıyor! Satıcısı servetine servet katıyor!

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