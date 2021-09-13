Ariana Grande'nin müziği bırakma kararı şok etkisi yarattı

ABD'li ünlü şarkıcı Ariana Grande 2018, 2019 ve 2020'de albümlerini peşpeşe çıkardıktan sonra müziğe bir süre ara verdiğini açıkladı. 28 yaşındaki Grande, motivasyonunu kozmetik markasına vereceğini dile getirdi.

"ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Independent Türkçe'nin yaptığı habere göre; Oyunculuğa da sıcak baktığını belirten Ariana Grande, "Elbette bu konu hakkında çok düşündüm çünkü hiçbir zaman herhangi bir trende balıklama atlamak istemiyorum. Meslektaşlarımın kozmetik markalarını kullanıyorum, tıpkı müziklerini dinlediğim gibi..." şeklinde konuştu.

"HAYRANIYIM"

"Her ikisini de yapan akranlarımın büyük hayranıyım." diyen ünlü şarkıcı, "Bunun hikaye anlatmanın başka bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaja ihtiyacınız hiçbir zaman bitmez, tıpkı müziğe ihtiyacınızın bitmeyeceği gibi..." açıklamalarında bulundu.

25 MİLYON BEĞENİ

Dünya genelinde ünlenen bir şarkıcı olan Ariana Grande (28), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile beklenmedik şekilde evlenmişlerdi. Çifte düğünlerinde sadece 20 kişi eşlik etmişti. Gizli evlilik yapan çiftten Grande, düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının kareleri, 25 milyon 658 bin 112 beğeniyle, insanların yer aldığı paylaşımlar arasında en yüksek beğeniyi alarak rekor kırmıştı. Şimdiye kadar hiçbir ünlünün paylaşımı bu kadar beğeni almamıştı.

Rapçi XXXTentacion'ın 20 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğraf, şu ana kadar toplam 24 milyon 645 bin 804 beğeni almıştı. 18.8 milyon takipçisi olan rapçinin Instagramında sadece bu kare yer alıyor.