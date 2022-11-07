Arıcılık Nasıl Yapılır? 1 Kovan Arı Kaç Kilo Bal Verir? İşte 100 Kovan Arı Maliyeti

Birçok faydası bulunan besin maddelerinden olan balın üretimi oldukça zordur. Bu kapsamda arıcılık mesleği şartları gereğince zor ve ciddi uğraş isteyen bir meslektir. Ancak tüm riskleri alarak bu mesleği yapmak isteyenler internet arama motorlarında Arıcılık nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki 1 kovan arı kaç kilo bal verir? Merak edenler için 1 kovan arı kaç kilo bal verir?100 kovan arının maliyeti ve daha fazlası haberimizde...

ARICILIK NASIL YAPILIR?

Arıcılık yapmanın birden fazla yönetimi vardı. İsterseniz boş bir kovana oğul koydurarak ya da arılı bir kovan satın alarak başlayabilirsiniz.

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Bunun yanında isterseniz arısı güçlü, anası genç bir kovan almak sizin için iyi bir tercih olacaktır. Alacağınız kovanların standartlara uygun, arının cinsinin de bilinmesi en iyi başlama yöntemidir. Arıcılığa ortalama 3 kovanla başlamanız iyi olacaktır. Teknik ve gerekli bilgileri öğrendikten sonra kovan sayısını zamanla artırmanız doğru bir harekettir. Eğer bir kovana beklenmedik bir şey olursa diğer kovanlarla yolunuza devam edebilirsiniz.

Arıcılıkta emniyet en önemli kurallar arasında yer alır. Arıları kızdıracak, kışkırtacak bir adım atarsanız arılar sizi sokabilirler. Eğer arı sokmasına karşı alerjik bir durumunuz varsa önleminizi almadan bu işi yapmamalısınız.

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İkinci olarak arı kovanın nasıl açıldığını ve çevre kontrolünün nasıl yapıldığını bilmeniz değerlidir. Arıcı olmak istiyorsanız bir çerçeveye baktığınız hangi hücrenin yavru, hangisinin bal, hangisinin polen içerdiğini anlayabilmelisiniz. Arılığın konuşlanacağı bölgenin nektar ve çiçek bakımından zengin olması sezonda arıdan iyi verim almanıza vesile olacaktır.

Arıcı olacak kişinin dişi, erkek ve ana arıyı ilk bakışta tanıyacak becerisi olmalıdır. Arıları ne kadar iyi tanırsanız o kadar arıcılık işinde başarılı olma şansınız artacaktır. Kovan içinde meydana gelebilecek problemleri ve çözüm yollarını bilmeniz gerekir. Arıcılıkta arıların hastalıklarını veya bilmeniz gereken yöntemleri öğrenmelisiniz.

Arıları gerektiğinde besleme ve dönem sonunda ürünleri hasat etmeniz, arıları kışlatma pozisyonuna getirmeniz öğrenmeniz gereken konular arasında yer alır. Arıcılık takvimi olarak bilmeniz gerekenleri bir yere not etmelisiniz mevsim mevsim ne yapmanız gerektiğini bilirseniz arıcılıkta başarılı olmaya başlarsınız.

1 KOVAN ARI KAÇ KİLO BAL VERİR?

Bir kovan arıda petekten elde edilen ortalama bal verimi 8-10 kilogramdır. 1 kovandan elde edilen bal miktarı petek sayısına göre artar.

İŞTE 100 KOVAN ARI MALİYETİ

2022 yılında 8 çerçeveli arı fiyatı 1050 TL'dir. Söz konusu rakam 2023 yılında 1500 TL olarak uygulanacaktır.

ARICILIK PARA KAZANDIRIR MI?

Her meslek kişiye para kazandırır. Arıcılık mesleğinde 1 petekte ortalama 10 - 12 kilogram bal bulunur. Bir kovanda 10 petek olduğu varsayılırsa 100-120 kilo bal sağılır. Balın 2022 yılında 75-100 TL olduğunu ifade edersek bir kovandan yaklaşık 750 ila 1200 TL gibi para kazanılmaktadır. Kovan sayısı arttıkça kazanacağınız ücret de artış gösterecektir.