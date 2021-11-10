Arife öğretmeni katledip intihar etmek isteyen katil, 5 buçuk ay sonra hastanede hayatını kaybetti!

Kan dondurucu olay, 20 Mayıs tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni olan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, okula gitmek için evden çıktığı esnada, karşısında geçmişte arkadaşlık ettiği Tolga Temur'u gördü. Temur, genç öğretmenden tekrar beraber olmak için özür dilese de Sarıoğlu onun bu teklifini kabul etmedi. Reddedilmeyi hazmedemeyen Temur, belinden çıkardığı silahla Arife Nur Sarıoğlu'na defalarca ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA KENDİSİ ÖLMEK İSTEDİ

Genç kadının yere yığıldığını gören Temur, elindeki tabancayla bu defa kendi canına kıymak istedi. Silahı alnına dayayan adam, kendisine de bir el ateş açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur, tedavisinin ardından 20 Haziran'da tutuklanarak cezaevine götürüldü.

"BİR ANLIK GAFLETTE YAPTIM, PİŞMANIM"

Temur hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temur'un ifadesindeki detaylar da ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen katil, "Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim, pişmanım" dedi.

HASAR NÜKSETTİ, TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bünyan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Temur'un intihara kalkışması sonucu omuriliğinde oluşan hasar, 23 Temmuz tarihinde yeniden nüksetti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve felç kalan Temur, yoğun bakım servisinde entübe edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

5 buçuk ay hastanede kalan ve tedavi süreci devam eden Temur, 8 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybetti.