Arihiro Sentoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arihiro Sentoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arihiro Sentoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arihiro Sentoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arihiro Sentoku 9 Aralık 1998 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 千徳 有寛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arihiro Sentoku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Japan at UK limited yapmaktadır. Arihiro Sentoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arihiro Sentoku'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arihiro Sentoku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arihiro_10/

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Arihiro Sentoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arihiro Sentoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Arihiro Sentoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arihiro Sentoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Kom Podgorica

23 Temmuz 2020 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

2 Şubat 2023 yılında FK Iskra

Arihiro Sentoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arihiro Sentoku şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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