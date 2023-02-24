Arijan Brkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Brkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijan Brkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijan Brkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijan Brkovic 3 Şubat 2001 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Arijan Brković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijan Brkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arijan Brkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arijan Brkovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Arijan Brkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arijan Brkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arijan Brkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijan Brkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında Sl. Belupo Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

18 Ocak 2021 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2021 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Arijan Brkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijan Brkovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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