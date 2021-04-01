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Arık isminin anlamı nedir, Arık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Arık isminin anlamı; saf, temiz, duru demektir. Bu içeriğimizde Arık isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Arık isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Arık isminin anlamı nedir, Arık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Arık isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Arık ismi ne demek, Arık ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Arık isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Arık İsminin anlamı nedir? TDK Arık anlamı:

TDK'da Arık ismi ark; fide ya da fidan dikilen yer; zayıf, cılız, kuru, sıska anlamlarında kullanılmaktadır.

Arık İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Arık ismi geçmemektir.

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Arık isminin kökeni:

Arık ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Arık isminde 6 kişi vardır.

Arık isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Arık isminin rengi:

Navajo

Arık ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Arık isminin Harf Analizi Nedir ?

Arık ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Arık isminin Numerolojisi Kaçtır?

Arık ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

I : 11

K : 14

= 47 Arık İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

Arık ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Arık isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Arık isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   R: 9   I: 9   K: 2 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Arık isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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