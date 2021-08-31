Arının soktuğu gençten acı haber: Hayatını kaybetti!

Olay, Uşak'ta meydana geldi. İbrahim Erdoğan adındaki işçi, tarlada sulama hortumlarını değiştiriyordu. O esnada havada uçuşan arılar, Erdoğan'ı rahat bırakmadı. Arıların sokması üzerine fenalık geçiren adam hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdoğan’ın ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.