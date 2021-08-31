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Arının soktuğu gençten acı haber: Hayatını kaybetti!

Uşak’ta tarlada çalıştığı esnada arı istilasına uğrayıp fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arının soktuğu gençten acı haber: Hayatını kaybetti!

Olay, Uşak'ta meydana geldi. İbrahim Erdoğan adındaki işçi, tarlada sulama hortumlarını değiştiriyordu. O esnada havada uçuşan arılar, Erdoğan'ı rahat bırakmadı. Arıların sokması üzerine fenalık geçiren adam hastaneye kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdoğan’ın ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

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