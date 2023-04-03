Aris Bayindir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aris Bayindir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aris Bayindir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aris Bayindir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aris Bayindir 27 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aris Bayindir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Aris Bayindir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aris Bayindir'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haberin Devamı

Aris Bayindir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aris Bayindir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17

Aris Bayindir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aris Bayindir şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aris Bayindir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Viktoria 1889 Berlin (-2020), Hertha BSC (2020-2022), RasenBallsport Leipzig (2022-)

Almanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.