Arış ne demek, TDK'ya göre Arış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arış ne demek? Arış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arış kelimesi. Peki arış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arış nedir, arış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arış kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre arış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü

- Çözgü

