Arise Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arise Ogundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arise Ogundare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arise Ogundare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arise Ogundare {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arise Ogundare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Arise Ogundare'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arise Ogundare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arise Ogundare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arise Ogundare şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.