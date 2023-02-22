Arise Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arise Ogundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arise Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arise Ogundare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.