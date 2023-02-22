Aristidis Kokkoris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristidis Kokkoris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristidis Kokkoris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristidis Kokkoris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristidis Kokkoris 16 Temmuz 1998 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αριστείδης Κόκκορης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristidis Kokkoris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aristidis Kokkoris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aristidis Kokkoris'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aristidis Kokkoris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aristidis Kokkoris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aristidis Kokkoris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristidis Kokkoris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında Panegialios

1 Temmuz 2018 yılında Panetolikos

20 Ocak 2019 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2019 yılında Othellos Athien

13 Ocak 2020 yılında AO Kavala

23 Temmuz 2021 yılında PS Kalamata

14 Ocak 2023 yılında Iraklis

Aristidis Kokkoris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristidis Kokkoris şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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