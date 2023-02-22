Aristotelis Karasalidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristotelis Karasalidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristotelis Karasalidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristotelis Karasalidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristotelis Karasalidis 3 Mayıs 1991 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αριστοτέλης Καρασαλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristotelis Karasalidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Aristotelis Karasalidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aristotelis Karasalidis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aristotelis Karasalidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aristotelis Karasalidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aristotelis Karasalidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristotelis Karasalidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında PAOK

1 Temmuz 2010 yılında An. Giannitson

31 Aralık 2010 yılında PAOK

1 Ocak 2011 yılında Meg. Alexandros

30 Haziran 2011 yılında PAOK

1 Temmuz 2011 yılında Panserraikos

9 Ağustos 2013 yılında Aris Selanik

31 Ocak 2014 yılında Paniliakos

1 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

26 Ocak 2015 yılında Iraklis

1 Temmuz 2016 yılında AO Xanthi

12 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi

21 Ağustos 2020 yılında Panetolikos

13 Ocak 2022 yılında Panserraikos

Aristotelis Karasalidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristotelis Karasalidis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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