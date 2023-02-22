Aristotelis Kollaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristotelis Kollaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aristotelis Kollaras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aristotelis Kollaras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aristotelis Kollaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristotelis Kollaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aristotelis Kollaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristotelis Kollaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristotelis Kollaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristotelis Kollaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristotelis Kollaras 31 Aralık 1995 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αριστοτέλης Κολλαράς şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristotelis Kollaras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Aristotelis Kollaras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aristotelis Kollaras'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aristotelis Kollaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aristotelis Kollaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aristotelis Kollaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristotelis Kollaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Skoda Xanthi

23 Eylül 2015 yılında Panargiakos

30 Haziran 2016 yılında Skoda Xanthi

4 Eylül 2017 yılında Panargiakos

4 Ocak 2018 yılında Aittitos Spaton

5 Eylül 2019 yılında Ionikos Nikeas

23 Eylül 2020 yılında AO Kavala

30 Eylül 2021 yılında Almopos

2 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Aristotelis Kollaras kimdir

Aristotelis Kollaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristotelis Kollaras şuan Veria NPS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aristotelis Kollaras nereli

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