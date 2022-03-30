Ariyet ne demek, TDK'ya göre Ariyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ariyet ne demek? Ariyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ariyet kelimesi. Peki ariyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ariyet nedir, ariyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ariyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ariyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ariyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödünçleme

- Belli bir taşınır malın kullanımının geri verilmek şartıyla bedelsiz olarak bir kimseye bırakılması



ARİYET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öteden beriden ariyet de bir şeyler buluruz.

