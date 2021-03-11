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Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Arıza'nın 26. bölüm fragmanında Bergüzar karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse'nin söylediği Lağvetmek sözü, Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı! başlığıyla internette çokça bakılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerin paylaştığı Arıza dizinde konsorsiyumun gerçek başı olan Bergüzar'ı canlandıran Nursel Köse'nin ''Masa artık yok. Lağvettim'' sözünü merak edenler internette Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı! başlıklarıyla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimiz de yer verdik.

ARIZA DİZİSİNDE NURSEL KÖSE'NİN HAYAT VERDİĞİ İHTİYAR LAKAPLI BERGÜZAR NE DEDİ?

14 Mart Pazar günü ekranlara gelecek Arıza dizisinin 26. bölüm fragmanında Bergüzar'ın Mithat Tekinoğlu'na söylediği söz, ''Sen artık patron değilsin. Masa artık yok. Lağvettim'' sözüdür.

Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı!

LAĞVETMEK SÖZÜ NE DEMEK? LAĞVETMEK TDK ANLAMI! 

Arapça ve Türkçe dillerinin karışımı olan Lağvetmek sözünün anlamı Türk Dil Kurumu'nda bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek; hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak anlamlarında kullanılmıştır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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