Arıza dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu! İşte arıza dizisinin konusu

Zemheri dizisinden istediği sonucu alamayan Ayça Ayşin Turan yeni diziye adımını attı. Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaşacağı dizi ise Arıza oldu.

ARIZA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte iddialara göre sinirli ama bir o kadar da mert bir delikanlı rolünü canlandıracak olan Tolga Sarıtaş ve iyilik meleği rolünde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan'ın yollarının bir şekilde kesiştiğini anlatacak.

OYUNCU KADROSU

Arıza dizisi oyuncuları belli oldu. Arıza dizisinin erkek başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş olurken kadın başrol oyuncusu ise Ayça Ayşin Turan oldu. Arıza dizisi çok yakında Show Tv ekranlarında izleyicisi karşısında olacak. Çekimlerine ağustos ayında başlanacak Arıza dizisinin eylül 2020 de yayında olması bekleniyor.