Arjantin'de yüzden fazla garson trafiğe kapatılan cadde de birinci olmak için yarıştılar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te caddenin trafiğe kapatılarak yapılan yarışmada garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için kıyasıya yapılan yarışmada ilginç görüntülere sahne oldu.

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Arjantin'de yüzden fazla garson trafiğe kapatılan cadde de birinci olmak için yarıştılar

Birçok ülkede yapılan yemek yarışları hep ilgiyle izlenmekte olup, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan yarışma trafiğe kapatılan cadde üzerinde yapılması nedeniyle daha da ilgin görüntülere sahne oldu. Garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için kıyasıya mücadelesi izleyenler tarafından ilgiyle izlendi.

Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.

Yarış için cadde trafiğe kapatıldı

Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.

Engelli bir garson, programa damga vurdu.

Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.

Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.

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