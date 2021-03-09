Arjantin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Arjantin'in Bayrağı Nasıldır?
Arjantin'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Arjantin'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Arjantin hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Arjantin Cumhuriyeti ya da kısaca Arjantin, topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülke. Arjantin 2.791.810 kilometrekare'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkesidir.
Arjantin'in Başkenti?
“Buenos Aires” şehri Arjantin'in başkentidir.
Arjantin'in Para Birimi Nedir?
“Arjantin Pesosu”Arjantin'in para birimidir.
Arjantin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Arjantin'in telefon alan kodu : + 54
Arjantin'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Arjantin
Arjantin'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Buenos Aires
Arjantin'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Argentina
Arjantin'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Buenos Aires
Arjantin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ciudad de Buenos Aires
Arjantin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Argentina
Arjantin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca