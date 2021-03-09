Arjantin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Arjantin'in Bayrağı Nasıldır?

Arjantin Cumhuriyeti ya da kısaca Arjantin, topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülke. Arjantin 2.791.810 kilometrekare'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkesidir.

Arjantin'in Başkenti?

“Buenos Aires” şehri Arjantin'in başkentidir.

Arjantin'in Para Birimi Nedir?

“Arjantin Pesosu”Arjantin'in para birimidir.

Arjantin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Arjantin'in telefon alan kodu : + 54

Arjantin'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Arjantin

Arjantin'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Buenos Aires

Arjantin'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Argentina

Arjantin'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Buenos Aires

Arjantin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ciudad de Buenos Aires

Arjantin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Argentina

Arjantin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Arjantin'in Bayrağı Nasıldır?