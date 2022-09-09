Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" diyerek sundu!

Arjantin televizyonlarında yayın yapan televizyon sunucusu Santiago Cuneo, dün akşam saatlerinde haaytını kaybeden İngiltere kraliçesi Elizabeth'in ölüm haberini kutlama yapar gibi vermesi ile gündeme geldi.

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Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak doktor gözetimi altına alınan ve akşam ölüm haberi gelen İngiltere'nin asırlık kraliçesi Elizabeth'in ölüm haberi tüm dünyada büyük ses getirdi. Başta İngiltere kaynaklı televizyon kanalları ölüm sonrası yas ilan ederek yayın akışını değiştirirken Arjantin'de bir televizyon kanalında yayın yapan sunucunun söyledikleri büyük tepkiye neden oldu.

Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü İyi haber diyerek sundu!

ÜLKEDE 10 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözetim altına alınan ve dün akşam da 96 yaşında Balmorala'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybettikten sonra ülkedeki tüm televizyon kanalları yas ilan edip yayın akışını değiştirdi, sunucular siyah takımlarını giyerek yayına çıktı. Tüm vatandaşları yasa boğan ölüm sonrası ülkede 10 günlük yas ilan edildi.

Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü İyi haber diyerek sundu!

SÖZLERİ İLE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tüm Dünya kanalları Elizabeth'in ölüm haberini derin bir üzüntü ile sunarken Arjantinli şov programı sunucusu Santiago Cuneo programda eline şampanya alarak yaptığı konuşma ile gündeme düştü. Kraliçenin ölümünü "İyi haber" şeklinde veren sunucu sözlerine "Yaşlı kadın öldü ve cehenneme gitti. Bu bizim için sonsuz bir mutluluk demek" şeklinde devam etti.

Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü İyi haber diyerek sundu!

Yaptığı konuşma sonrası Arjantinli sunucuya başta İngiltere halkı olmak üzere tüm Dünya'dan tepki çeken eleştiriler geldi.

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