Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"

Bugün, dün öğle saatlerinde vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlendi. Kraliçe 2. Elizabeth'in vefat etmesinin ardından Kral olarak tahtın yeni sahibi olan III. Charles da, Buckingham Sarayı'nda ülkeye ilk seslenişini gerçekleştirdi. Törene Britanya Başbakanı Liz Truss, muhalefet lideri Sir Keir Starmer ve Londra Belediye Başkanı da katılım gerçekleştirdi.

Buckingham Sarayı'nda Kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştiren III. Charles şu ifadeleri kullandı.

"HAYATI BOYUNCA BANA VE TÜM AİLEME İLHAM OLDU"

"Bugün, sizlerle derin bir üzüntüyle konuşuyorum. Kraliçe Majesteleri sevgili annem hayatı boyunca bana ve tüm aileme ilham oldu. Sevgisi, şefkati, rehberliği, anlayışı ve örnek oluşu nedeniyle; bir aile, annesine ne kadar borçlu olabilirse o kadar borçluyuz.

Kraliçe Elizabeth'in hayatı iyi yaşanmış bir hayattı. Ölümünden dolayı en derinden yas tutuluyor. Bu 'ömür boyu hizmet' vaadini bugün hepinize yineliyorum. Bütün ailemin hissettiği kişisel kederin yanı sıra, Britanya'da, Kraliçe'nin Devlet Başkanı olduğu tüm ülkelerde, Commonwealth'te ve tüm dünyada birçoğunuzla derin bir minnettarlık duygusu paylaşıyoruz. Annem, Kraliçe olarak pek çok ulusun halkına hizmet ettiği 70 yılı aşkın süredir, hayatını halklarının hizmetine adamaya söz verdi. Bu bir vaatten daha fazlasıydı; Kraliçe'nin tüm hayatını tanımlayan derin bir kişisel bağlılıktı. Britanya'ya bağlılığından; değişim ve ilerleme zamanlarında, sevinç ve kutlama zamanlarında, üzüntü ve kayıp zamanlarında asla vazgeçmedi."

"ANNEMİN ANISINI SAYGIYLA ANIYORUM"

"Hizmet hayatında; bizi Britanya olarak büyük yapan, ilerlemenin korkusuzca kucaklanmasıyla birlikte geleneğe olan sonsuz sevgisini gördük. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı; saltanatının damgasını vurdu. Ve ailemin her üyesinin tanıklık edebileceği gibi, bu nitelikleri sıcaklık, mizah ve insanlarda her zaman en iyiyi görme konusundaki hatasız bir yetenekle birleştirdi.

Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum. Onun ölümünün birçoğunuza büyük üzüntü getirdiğini biliyorum. Ve bu kayıp hissini hepinizle ölçülemeyecek kadar paylaşıyorum."

"SİZE SAYGI VE SEVGİ İLE HİZMET ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"Kraliçe'nin böyle sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri korumayı ciddiyetle taahhüt ediyorum.

Britanya'nın neresinde ya da dünyanın dört bir yanındaki krallıklar ve topraklarda yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ve inançlarınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım."

"SEVGİLİ EŞİM CAMİLLA'NIN SEVGİ DOLU YARDIMINA GÜVENİYORUM"

"Yeni sorumluluklarımı üstlendikçe hayatım elbette değişecek. Artık zamanımı ve enerjimi çok önemsediğim hayır kurumlarına ve meselelere vermem mümkün olmayacak. Ama bu önemli işin başkalarının güvenilir ellerinde devam edeceğini biliyorum. Bu aynı zamanda ailem için de bir değişim zamanı. Sevgili eşim Camilla'nın sevgi dolu yardımına güveniyorum; 17 yıllık evliliğimizin başından beri yaptığı sadık kamu hizmetinin takdiri olarak Konsort Kraliçe oluyor Bu göreve, bağlı kalacağına ve gerekliliklerini yerine getireceğine inanıyorum."