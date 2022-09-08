Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

Rus haber ajansı Ru, İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybettiği iddia edildi. Sitede ifadelerin yayınlanmasından birkaç saniye sonra haberin kaldırılması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan birçok ayrıntıda Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü sorusunu beraberinde getirdi. İşte, BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch gibi yayınlardan Elizabeth haberleri...

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Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

Rus haber ajansı Ru, Kraliçe Elizebeth'in ölümüne ilişkin yayınladıkları haberi çok geçmeden yayından kaldırdı. Ancak, sosyal medyada yabancı kullanıcıların "Öldü ve yeri gelince haberini verecekler" şeklindeki paylaşımları dikkat çekti. Peki, Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü? İşte, BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch organlarından detaylar... "Kravat detayına dikkat, haberi sonuna kadar okuyunuz..."

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ? NE ZAMAN ÖLDÜ BBC, THE GUARDİAN, CNN, BBC LİVE WATCH

Yabancı uyruklu sosyal medya kullanıcılarından Kraliçe Elizabeth'in öldüğü ancak, duyurulması için doğru tarihin beklendiği söylenildi. Ölümünün yanında, ölüm tarihinin de tarihe geçebilmesi için "11 Eylül'de kıyamet kopacak" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan BBC'nin sosyal medya hesabında profil resmini siyah ekran yapması ve televizyon yayınında spikerin siyah kravat takması dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

KRALİÇE ÖLÜNCE NE OLACAK?

Prens Charles'ın tahtın varisi olduğu yaygın bir bilgi iken, Kraliçe onu geride bırakırsa ne olur?

Galler Prensi Prens Charles, şu anda taht için sırada. Bunun nedeni, Kraliçe II. Elizabeth'in ilk doğan çocuğu olmasıdır. Annesi, Kraliçe tahtı bıraktığında veya öldüğünde kral olacak.

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

HALK KRALİÇENİN ÖLDÜĞÜNÜ NASIL ÖĞRENECEK?

Bir duyuru önce küresel haber ajansı Press Association'a ve aynı anda dünya medyasının geri kalanına yapılacak. Geleneğe göre, yas kıyafetli bir uşak Buckingham Sarayı'ndan çıkacak ve kapılara siyah kenarlı bir duyuru asacak.

9 Nisan 2021'de vefatının ardından Dük'ün ölümünü bildiren bir şövale Buckingham Sarayı'nın önüne yerleştirildi.

Kraliçe'nin ölümü bekleniyorsa, haberler önce ana TV kanalları aracılığıyla yayılacak ve tüm BBC kanal programları, onun ölümünü gösterecek olan BBC One yayını duraklatılacak. Haber okuyucularının her zaman yanlarında bulundurdukları siyah takım elbise ve kravat takmaları beklenecektir. Gerçekten de Prens Philip vefat ettiğinde, BBC'de haber okuyucularının siyah giyindiği görüldü.

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Ne zaman öldü BBC, The Guardian, CNN, BBC Live watch

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