Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

Bugün dünya basınını meşgul eden Kraliçe 2. Elizabeth'in rahatsızlık haberlerinin ardından vefat ettiği haberleri de basına yansıdı. Peki gerçekten Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

İrem Yıldız
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Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

Bugün, dünya basınını meşgul eden Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötü olduğu, doktor kontrolünde olduğu haberlerinin ardından zaman zaman vefat ettiğine dair iddialar da ortaya atılmıştı. Peki Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

KRALİÇE 2. ELİZABETH ÖLDÜ MÜ, NE ZAMAN, NEREDE ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI, YERİNE KİM GEÇECEK? İŞTE KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN BİYOGRAFİSİ...

Dünya basınına yansıyan Kraliçe 2. Elizabeth'in rahatsızlığına dair haberler bugün epey konuşuldu. Kraliçe'nin rahatsızlandığı Balmoral Kalesi'nde doktor himayesinde tedavi gördüğü duyurulmuştu. Zaman zaman vefat ettiğine dair iddialar ortaya atılsa da saray tarafından haberleri doğrulayacak herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

Gündemden düşmeyen haberler sonrası az önce Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yani 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022 Perşembe günü vefat etti. Vefat haberi Buckingham Sarayı tarafından "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" açıklamalarıyla duyuruldu.

Kraliçenin vefatının ardından yeni kral ve 14 Commonwealth krallığının devlet başkanı, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles olacak.

Kraliçe 2. Elizabeth öldü mü, ne zaman, nerede öldü, kaç yaşındaydı, yerine kim geçecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in biyografisi...

Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926 tarihinde doğdu. Çocukluğu boyunca evinde özel öğretmenlerle birlikte ders aldı. 1936 yılında kral olan babasının ardından varis konumuna geldi. 2. Dünya Savaşı'nda ordu idaresiyle alakalı görev aldı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Charles, Anne, Andrew ve Edward isimlerinde dört çocuğu oldu. 6 Şubat 1952'de tahta çıktı.1953 yılında resmi olarak taç giydi. Kraliçeliğinin yanı sıra babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçildi.

Kraliçe Elizabeth, Britanya monarşisinin en uzun süreli hükümdarı olarak 96 yaşında, 8 Eylül 2022 Perşembe günü Balmoral Kalesi'nde vefat etti.

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