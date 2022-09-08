Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe 2. Elizabeth, doktor kontrolünde olduğu Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti!

Bugün, dünya basınını meşgul eden Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötü olduğu, doktor kontrolünde olduğu haberlerinin ardından zaman zaman vefat ettiğine dair iddialar da ortaya atılmıştı. Gündemden düşmeyen haberler sonrası az önce Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

BRİTANYA MONARŞİSİNİN EN UZUN SÜRELİ HÜKÜMDARI

Balmoral'da doktor gözetiminde tedavi gören Britanya monarşisinin en uzun süreli hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in vefat haberi, Buckingham Sarayı tarafından açıklandı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" ifadelerine yer verildi.

Kraliçenin vefatının ardından yeni kral ve 14 Commonwealth krallığının devlet başkanı, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles olacak.