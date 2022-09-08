Tahtın yeni sahibi Prens Charles: "Canım annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır"

İngiltere krallık tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı sıfatına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberler bugün dünya basınını meşgul etmişti. Buckingham Sarayı bugün öğle saatlerinde, Balmoral Kalesi'nde doktor gözetiminde olan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefat haberini duyurmuştu.

"BENİM VE AİLEMİN TÜM ÜYELERİ İÇİN EN BÜYÜK ÜZÜNTÜ ANIDIR"

Kraliçenin vefatının ardından tahta varisi, eski Galler Prensi Charles'ın geçeceği aktarılmıştı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" açıklamasının ardından kral olan Galler Prensi Charles, "Canım annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Aziz bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Kaybının ülkede, krallıklarda, Milletler Topluluğu'nda ve dünyanın her yerinde sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi konusundaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek olacağız" diyerek ilk açıklamasını yaptı.