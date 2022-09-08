"Beni konuşturmasınlar" demişti! İYİ Parti'lilerin iftira atıyor dediği Barış Yarkadaş iddialarını kanıtladı! "ABB’den 107 milyon liralık ihale almışlar"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldığını iddia etmiş, İYİ Parti'liler suç duyurusunda bulunmuştu. Tv100 canlı yayın konuğu olan Yarkadaş, belgeler sunarak iddialarını kanıtladı.

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CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamalarının ardından aksi yönde tutum sergileyen İYİ Parti'yi eleştirmiş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." demişti.

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"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 107 MİLYON LİRALIK İHALE ALMIŞLAR"

Bu çıkıştan sonra İYİ Parti'liler, Yarkadaş'a suç duyurusu bulunarak haklarına yönlendirilen iddiaları reddetmişti. Tarafına İYİ Parti'lilerden suç duyurusunda bulunulan Barış Yarkadaş, TV100'ün canlı yayın konuğu olarak iddialarını belgelerle kanıtladı.

Dediklerinin iftira olmadığını kanıtlamaya çalışan Yarkadaş, "İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla ABB’den 107 milyon liralık ihale alıyor. Hala Barış Yarkadaş iftira atıyor diyorlar. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar bu ihaleyi alıyor." şeklinde konuştu.

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