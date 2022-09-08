Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Buckingham Sarayı'na taziye mesajı: "Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum"

Dünya gündemi bugün, Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumuna ilişkin haberlerle çalkalandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığının iyi olmadığı, Balmoral Kalesi'nde doktor kontrolünde olduğu duyurulmuştu. Kötü haber Buckingham Sarayı tarafından öğle saatlerinde "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" açıklamasıyla verildi.

"EN İÇTEN TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Dünyanın dört bir yanından Kraliçe için baş sağlığı mesajları yayınlanırken bir taziye mesajı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Mesajını resmi Twitter hesabından yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.