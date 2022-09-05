Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?

Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin sevilen oyuncusu Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağını duyurması üzerine izleyenler tarafından Mesut ölüyor mu, ölecek mi? sorusu oldukça merak edildi. İşte, detaylar...

Gül Erdoğan
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Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?

Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki dizi Kalp Yarası ATV izleyenleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı? İşte, detaylar...

Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?

ARKA SOKAKLAR KOMİSER MESUT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. 16 sezon boyunca ara vermeyen ve her yayınladığı gün rekorlar kıran dizi, bugüne kadar birçok derin konuya değindi.

Geçtiğimiz sezon Onur Bay ve Yüsra Geyik gibi uzun yıllardır kadroda olan oyuncularına veda eden diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Usta oyuncu, 16 sezon boyunca ve tam 632 bölüm rol aldığı Arka Sokaklar dizisine veda mesajıyla herkesi duygulandırdı. Oyuncunun diziden ayrılmasını istemeyen ve şoke olan hayranları ise sosyal medyadan binlerce yorum yağdırdı.

Arka Sokaklar Komiser Mesut diziden ayrılıyor mu? Mesut ölüyor mu, ölecek mi? Şevket Çoruh diziden çıkacak mı?

MESUT ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ? ŞEVKET ÇORUH DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Şevket Çoruh’un hayranlarına veda mesajı:

“16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu’na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

“Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh”

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