Arka Sokaklar Sezon finali mi yapıyor 2022? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapıyor?

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar dizisinin bu sene ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Arka Sokaklar Sezon finali mi yapıyor? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR 2022?

Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16 sezondur Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hala büyük ilgiyle izlenen dizi Erler Film’in kurucusu olan duayen yapımcı Türker İnanoğlu imzası taşıyan dizinin sezon finali yapacağı öğrenildi.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 17 Haziran’da yani 632. bölümde sezon arası verecek.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı dizi eylülde 17. sezonunda ekrana gelmeye devam edecek.