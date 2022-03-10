Farklı konuları ve oyuncularıyla ekrana gelmeye devam eden sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne Suzan karakteriyle dahil olan oyuncu Aşela Demir izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar Suzan kimdir? Aşela Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR SUZAN KİMDİR? AŞELA DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Son olarak Azra ve Malazgirt 1071 adlı sinema filmlerindeki rolüyle adından söz ettiren Aşela Demir, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide örgüt üyesi Suzan karakterini canlandıracak olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Arka sokaklar isimli dizi filmi zaman buldukça izlediğini de sözlerine ekleyen Aşela Demir, sevdiğim yapımda kendimi izlemek başka bir keyif olacak vurgusunu yaptı.

Arka Sokaklar dizisine son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. 1985İstanbul doğumlu Aşela Demir, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlükİz Bırakanlar dizisinde rol aldı.