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  3. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

15 yıldır Türk dizi sahnesinde olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde karantinaya girdiği öğrenildi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Çekimlerini tamamlayan Yüsra Geyik'in bir haftadır sette olmadığı belirtildi. Ateşinin yükselmesi üzerine test yaptıran Geyik'in test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Test sonucu pozitif olan Yüsra Geyik evde karantiya girdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

 

 

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