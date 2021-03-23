Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Çekimlerini tamamlayan Yüsra Geyik'in bir haftadır sette olmadığı belirtildi. Ateşinin yükselmesi üzerine test yaptıran Geyik'in test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Test sonucu pozitif olan Yüsra Geyik evde karantiya girdi.