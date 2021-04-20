Arkadaşı, Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında konuştu!

Usta oyuncu Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği Işıl Sergen ile 3 yıl önce boşanmıştı. Boşanmanın ardından eski eşine, kendi soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirten Sergen, "Artık buna rızam yoktur" sözlerini sarf etmişti.

"ÖZEL VE SOSYAL HAYATIMDA SORUNA YOL AÇACAKTIR"

Sergen, soyad meselesi için Aile Mahkemesine başvuru yapıp dava açmış ve, "Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır" sözlerini dile getirmişti. Dava hakkında da gizlilik kararı aldırmıştı.

Aile Mahkemesinde dava, bugün basına kapalı olarak gerçekleşti. Söz konusu davada ünlü oyuncu Sergen'in yakın arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık mahkemede, ünlü oyuncunun neden bu kararı aldığını belirtti. Dava çıkışında da sağlık problemleriyle boğuşan Burak Sergen'in güncel durumu hakkında açıklama yaptı.

TEDAVİ DEVAM EDİYOR

İsmini paylaşmamayı tercih eden tanık, Sergen'in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Sağlık durumunun ciddiyetinin devam ettiğini ancak henüz olumsuz bir olayın söz konusu olmadığını kaydetti. Mahkemede tanık olan yakın arkadaşı, aynı zamanda Sergen'in tedavi sürecinde çok yıprandığını, bunaldığını ve bu nedenden ötürü doktorların ünlü oyuncuyu entübe edip etmemek konusunda kararsız kaldığını ifade etti.