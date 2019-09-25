Arkadaşı Hande Doğandemir'in ipini çekti!

Arkadaş grubuyla samimi poz veren ve bunu shoplayarak intagrama yükleyen Hande Doğandemir klın olan bacağını ince göstermek için Photoshop kullandı. Doğandemir'in arkadaşı ise shopsuz fotoğrafı kullanınca olanlar oldu.

YAKAYI ELE VERDİ

Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu.

HANDE DOĞANDEMİR'İN PAYLAŞIMI

GERÇEK 4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hande Doğandemir'in bacaklarına yaptığı filtre ilk başta anlaşılmamıştı. 4 gün önce bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, aynı fotoğrafı geçtiğimiz gün oyuncu arkadaşı Aslı İnandık'ın da paylaşması sonucu yakayı ele verdi.

Sosyal medyadaki yorumlar ise şöyle: