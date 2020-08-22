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  3. Arkadaşlarıyla kamp macerası kısa bitti! Denizden cansız bedeni çıkartıldı

Arkadaşlarıyla kamp macerası kısa bitti! Denizden cansız bedeni çıkartıldı

Beykoz'da 28 yaşındaki bir gencin arkadaşlarıyla gittiği kampta sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sürerken gencin cesedi ise morga kaldırıldı.

Beykoz Riva'da arkadaşlarıyla gece kampa giden gencin sabah saatlerinde denizde cesedine ulaşıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, cesedi morga götürürken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Beykoz Riva'da dün gece arkadaşları ile kampa giden Cengiz Demir (28) isimli gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı. Cengiz Demir isimli gencin denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Arkadaşlarıyla kamp macerası kısa bitti! Denizden cansız bedeni çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri denizde kayalıkların arasında olan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürürken denizden çıkartılan ceset adli tıp morguna götürüldü.

Okan Gül
Video Editörü


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