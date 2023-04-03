Arkadiy Gharibyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiy Gharibyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiy Gharibyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiy Gharibyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiy Gharibyan 9 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Гарибян Аркадий Гарникович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiy Gharibyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadiy Gharibyan'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arkadiy Gharibyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiy Gharibyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arkadiy Gharibyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiy Gharibyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

Arkadiy Gharibyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiy Gharibyan şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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