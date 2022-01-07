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Arkıt ne demek, TDK'ya göre Arkıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arkıt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arkıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arkıt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arkıt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arkıt ne demek, TDK'ya göre Arkıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arkıt ne demek? Arkıt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arkıt kelimesi. Peki arkıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arkıt nedir, arkıt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARKIT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arkıt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arkıt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köy evlerinde kapıların arkasına konulan kalın kuşak

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