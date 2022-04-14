Arktik ne demek, TDK'ya göre Arktik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arktik ne demek? Arktik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arktik kelimesi. Peki arktik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arktik nedir, arktik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARKTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arktik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arktik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arktik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzey Kutbu'yla ilgili, Kuzey Kutbu yakınında olan



ARKTİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arktik kuşak.

