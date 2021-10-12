Armadura ne demek, TDK'ya göre Armadura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Armadura ne demek? Armadura TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi armadura kelimesi. Peki armadura ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre armadura nedir, armadura kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARMADURA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Armadura kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Armadura kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre armadura kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemide direklere takılı halatları bağlamak için küpeştenin iç tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha

