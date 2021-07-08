Armağan isminin anlamı nedir, Armağan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Armağan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Armağan ismi ne demek, Armağan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Armağan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Armağan İsminin anlamı nedir? TDK Armağan anlamı:

Hediye. TDK: Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye.

Armağan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

Armağan isminin kökeni:

Armağan ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Armağan isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Armağan isminin rengi:

Burgonya

Armağan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

Armağan isminin Harf Analizi Nedir ?

Armağan ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Armağan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Armağan ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

M : 16

A : 1

Ğ : 9

A : 1

N : 17

= 66 – Armağan İsminin Numeroloji Toplamı 66’dir.

Armağan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Armağan ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Armağan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 R: 9 M: 4 A: 1 Ğ: 7 A: 1 N: 5 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Armağan isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!